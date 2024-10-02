Выдающихся педагогов наградили в Реутове в преддверии Дня учителя

Награды вручили лучшим педагогам в преддверии Дня учителя в Реутове. Их поблагодарили за добросовестный труд и значительные заслуги.

Вручение наград прошло в местном молодежном культурно-досуговом центре. Учителей и работников сферы образования поздравили глава городского округа Реутов Филипп Науменко и председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«Статус наукограда заставляет нас c особым вниманием подходить к теме обучения и подготовки кадров для науки и наукоемких производств. Без преувеличения могу сказать, что в нашем городе сформирован высококвалифицированный педагогический состав. Каждый третий преподаватель имеет высшую и первую квалификационные категории», — прокомментировал Филипп Науменко.

Звание «Почетный работник сферы образования РФ» присвоили Любови Боровковой, Ирине Евдокимовой, Наталье Исаевой и Ирине Кленовой. Еще 10 педагогов получили почетные грамоты Министерства просвещения и Московской областной думы.

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