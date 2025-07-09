Выдающиеся спортсмены из Домодедова удостоились высоких званий

В городском округе Домодедово состоялась встреча главы округа Евгении Хрусталевой с известными спортсменами и их тренером, которым были присвоены почетные звания. Заслуженным тренером России стал Андрей Андреев, а его воспитанницы Мария Егорова и Екатерина Вальчук получили звания заслуженного мастера спорта России и мастера спорта международного класса соответственно.

Торжественное награждение прошло в ходе оперативного совещания в администрации округа. После официальной части Евгения Хрусталева пригласила спортсменов на дружескую беседу за чашкой чая, где они рассказали о том, как спорт повлиял на их жизнь. Екатерина Вальчук поделилась историей своего начала в хореографической школе, куда её привела мама: «Меня мама привела в школу хореографическую. Она увидела, что я там самая плотная и забрала меня».

«На самом деле, девчонки — пример для всех. Своим трудом и упорством они доказали, что могут достичь самых высоких достижений в спорте», — подчеркнул Андрей Андреев.

В ближайшее время спортсменки отправятся представлять Домодедово на Чемпионате мира в Бразилии. Глава округа пожелала им успехов и вручила подарки, которые пригодятся во время поездок на соревнования.