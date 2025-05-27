Выдачу сертификатов для переезда из аварийного жилья возобновят в Подмосковье

В Подмосковье положительно оценили работу программы жилищных сертификатов. В 2024 году благодаря ей из аварийных домов переехали более 2,2 тысячи человек. Всего расселили 42 тысячи квадратных метров ветхого жилья.

Сегодня в Подмосковье около 53,5 тысячи многоквартирных домов, в которых живут более 7,4 миллиона человек. При этом, 10% жилого фонда —дома, признанные ветхими и аварийными. Таких строений в регионе больше 16 тысяч, и проживает в них свыше 930 тысяч человек.

Получить жилищный сертификат можно будет уже с 1 июня 2025 года. Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский объяснил, как работает программа. Он отметил, что весь процесс переезда занимает примерно один месяц и состоит из шести шагов.

Сначала человек подает заявление в свою администрацию. Далее сотрудники проверяют, есть ли у заявителя другая недвижимость и когда была совершена последняя сделка. Это занимает около пяти дней. Следующий шаг — оценка старой квартиры, чтобы рассчитать ее выкупную стоимость. Потом определяется сумма сертификата — она сообщается переселенцу в течение недели. После этого человек сам выбирает себе жилье в новостройке, приходит в администрацию, и за него оплачивают квартиру — на это уходит еще около пяти дней.

Финальный этап — оформление прав собственности и подписание договора мены, по которому аварийное жилье переходит государству. Это занимает около недели.