Выдачу разрешения на пользование имуществом подопечного упростили в Подмосковье

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Оформление разрешения на безвозмездное пользование имуществом подопечного перевели в цифровой формат в Подмосковье. Услуга доступна на региональном портале и предоставляется за семь рабочих дней.

Как рассказали в подмосковном Минимущества, приемные родители и опекуны не могут распоряжаться имуществом подопечного по своему усмотрению. Для этого нужно получить специальное разрешение органов опеки. Теперь сделать это можно онлайн.

«Более того, для удобства пользователей в онлайн-форму внедрен сервис автозаполнения сведений о подопечном. Опекуну достаточно будет только выбрать нужного ребенка из списка и направить заявку на рассмотрение», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.

Решение о выдаче разрешения поступает в личный кабинет заявителя.

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