Выдачу коммунальной техники муниципалитетам завершили в Подмосковье

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области приобрело свыше 1,8 тысячи единиц коммунальной техники. В них входят и средства малой механизации.

4 декабря завершилась отправка последних 24 самосвалов, которые распределили между Рузским, Сергиево-Посадским, Химкинским, Фрязинским, Ступино, Чеховом, Солнечногорском, Щелково и Электросталью.

В условиях обильных снегопадов вся новая техника выйдет на уборку дворов, общественных зон и для вывоза снега на оборудованные складирования. Движение техники будет контролироваться с помощью специализированной системы.

В этом году в рамках закупок в регион поступили 56 минипогрузчиков, 63 автомобиля ГАЗель, 14 ломовозов, 72 самосвала, 79 тракторов, 62 экскаватора-погрузчика и более тысячи единиц другого оборудования.