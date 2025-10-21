Выдачу электронных карт для перевозчиков ускорили в Подмосковье

Выдачу электронных карт для перевозчиков упростили в Подмосковье. Оформить свидетельства и карты маршрута можно на региональном портале. Сервис ускорили и сделали еще удобнее.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, госуслуга заработала на регпортале в 2022 году. За это время ей воспользовались около 2,8 тысячи раз.

«Сейчас процесс ее получения стал еще удобнее и быстрее: срок рассмотрения заявлений сократили до четырех рабочих дней и добавили возможность получения дубликата сведений о перевозчике и маршруте перевозок», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Бизнесу» — «Транспорт» — «Такси и пассажирские перевозки». Ее могут получить предприниматели и юридические лица. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить форму.

Свидетельства выдают на пять лет.