Выдача сертификатов жителям аварийных домов началась в Воскресенске

С 1 июня в Подмосковье начали выдавать жилищные сертификаты людям, проживающим в домах, признанных аварийными и включенными в госпрограмму. Глава Воскресенска, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин и профильные специалисты провели встречу с жителями аварийного фонда.

Участникам мероприятия рассказали об условиях получения жилищного сертификата. Право собственности должно быть приобретено до признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, за исключением наследования. Кроме того, на дату признания дома аварийным у переселенца должно отсутствовать право собственности на другое жилое помещение.

По жилищному сертификату можно приобрести квартиру в новостройке в любом округе Московской области — с отделкой, без отделки или в ипотеку. Реализовать документ можно до 1 октября текущего года.

Заявления на выдачу сертификата принимаются до 1 августа по адресу: Воскресенск, улица Победы, дом № 16, кабинет 7. Приемные дни — понедельник и четверг с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 13:45).