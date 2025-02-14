Выдача ключей началась в новом жилом комплексе в Одинцове

Дольщикам в комплексе «Одинцовские кварталы» начали выдавать ключи. Больше 268 семей уже смогут заселиться в свои новые квартиры.
Жилой комплекс «Одинцовские кварталы» — это проект с построенными четырехэтажными зданиями. Застройщик предлагает разнообразный ассортимент, в который входят двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Их площадь может варьироваться от 29 до 89 квадратных метров.
Комплекс располагает закрытой территорией, оснащенной видеонаблюдением. Здесь имеются бесплатная парковка, детские и спортивные площадки, а также асфальтированные дорожки и тротуары. Жилой комплекс находится в деревне Солманово Одинцовского городского округа. Стоит отметить, что в соответствии с проектом, в будущем планируется создать собственную социальную инфраструктуру, включая школу и два детских сада.
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