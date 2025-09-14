Выборы в советы депутатов округов завершились в Подмосковье

В Подмосковье завершились выборы в советы депутатов городских округов. Все участки закрылись ровно в 20:00. Члены избирательных комиссий уже начали подсчет голосов, сообщили в Мособлизбиркоме.

Голосование осуществлялось в штатном режиме. Существенных нарушений в процессе проведения выявлено не было.

Напомним, что выборы проходили в девяти подмосковных округах с 12 по 14 сентября. За их ходом следили более двух тысяч наблюдателей.

Все дни голосования участки посещали члены избирательной комиссии и сотрудники аппарата. Они оказывали методическую и правовую поддержку.