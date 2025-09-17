Выборы в совет депутатов прошли в Подольске

С 12 по 14 сентября в городском округе выбирали депутатов. Проверить, как проходит голосование, приехали представитель Государственной думы Вячеслав Фетисов и глава общественной наблюдательной комиссии Московской области Сергей Леонов.

Сергей Леонов рассказал, что вместе с членом совета при президенте Российской Федерации Леонидом Поляковым осмотрел три участка. «Нам было интересно, как организована работа, соответствуют ли избирательные участки всем требования 61 статьи 67-го федерального закона, знают ли члены комиссии свои права и обязанности», — сообщил председатель комиссии.

С этого года в Подольске запущен проект «Волонтер на избирательном участке». Все избиратели, нуждающиеся в помощи, могут подать заявку на портале «Госуслуги». Первые участники проекта уже оценили его полезность.

«Каждый раз на выборы ходим организованно. Очень удобно, что сейчас появилось волонтерское движение и оказывает инвалидам по зрению помощь, что обустроен избирательный участок, чтобы удобнее было подходить незрячим», — поделилась председатель местного отделения Всероссийского общества слепых Ольга Саратовская.

Знаменитая бегунья Клара Богатова также не осталась в стороне от голосования. В свои 92 года она участвует в забегах на несколько километров. Выполнить гражданский долг считает своей обязанностью.