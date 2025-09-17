Выборы в совет депутатов прошли в Подольске
С 12 по 14 сентября в городском округе выбирали депутатов. Проверить, как проходит голосование, приехали представитель Государственной думы Вячеслав Фетисов и глава общественной наблюдательной комиссии Московской области Сергей Леонов.
Сергей Леонов рассказал, что вместе с членом совета при президенте Российской Федерации Леонидом Поляковым осмотрел три участка. «Нам было интересно, как организована работа, соответствуют ли избирательные участки всем требования 61 статьи 67-го федерального закона, знают ли члены комиссии свои права и обязанности», — сообщил председатель комиссии.
С этого года в Подольске запущен проект «Волонтер на избирательном участке». Все избиратели, нуждающиеся в помощи, могут подать заявку на портале «Госуслуги». Первые участники проекта уже оценили его полезность.
«Каждый раз на выборы ходим организованно. Очень удобно, что сейчас появилось волонтерское движение и оказывает инвалидам по зрению помощь, что обустроен избирательный участок, чтобы удобнее было подходить незрячим», — поделилась председатель местного отделения Всероссийского общества слепых Ольга Саратовская.
Знаменитая бегунья Клара Богатова также не осталась в стороне от голосования. В свои 92 года она участвует в забегах на несколько километров. Выполнить гражданский долг считает своей обязанностью.
«Уже пять лет живем в этом микрорайоне, прихожу и голосую, с удовольствием общаюсь с девочками, выполняю свой гражданский долг. Без этого нельзя, мы живем в социальном обществе», — отметила Клара Богатова.
Главная задача нового состава депутатов — решать наболевшие вопросы: благоустройства, дорог, коммунальных услуг и поддержки социальных проектов. От народных избранников округ ждет конкретных дел и реальных перемен.