Выборы в муниципальные советы начнутся в Подмосковье 12 сентября

Единый день голосования пройдет в Подмосковье 12, 13 и 14 сентября. В этом время жители Балашихи, лыткарина, Молодежного, Подольска, Фрязина, Электростали, Дмитрова и Шатуры выберут депутатов в муниципальные советы.

В выборах смогут поучаствовать более миллиона человек. Партия «Единая Россия» выдвинула 196 кандидатов, среди которых 16 участников СВО. Всего для процедуры подготовили 593 участковые избирательные комиссии.

Желающие смогут поучаствовать в голосовании дистанционно. Для этого нужно было подать заявление через «Госуслуги» до 8 сентября. Такие заявки оформили 45,5 тысячи человек.

В Мособлизбиркоме традиционно откроют сервис «Служба заботы». По телефону 8 (800) 550 97 44 избиратели смогут получить консультацию со специалистами. Все три дня на участках будут присутствовать наблюдатели.

«Мы будем смотреть, как организована работа. Это и вопросы безопасности, и прозрачность проведения самой процедуры голосования. Все должно проходить в рамках закона. Важно, чтобы каждый житель в удобном для себя формате нашел время и выразил свою гражданскую позицию в эти дни. От этого зависит, кто уже завтра будет отстаивать их интересы в девяти муниципалитетах», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.