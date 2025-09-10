Выборы в молодежный парламент при Совете депутатов прошли в Павловском Посаде

В малом зале администрации Павлово-Посадского городского округа прошли выборы в молодежный парламент при Совете депутатов. На конкурс заявились 19 кандидатов.

Комиссии предстояло выбрать 15 человек. В отборе приняли участие ученики школ и студенты.

В состав конкурсной комиссии вошли депутаты Павлово-Посадского городского округа, руководители учебных заведений, представители администрации муниципалитета, а также депутат Московской областной думы Линара Самединова.

По словам заместителя председателя Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Василия Ерохина, выборы прошли интересно, участники подготовили самопрезентации.

«Ребятам задавали вопросы, на которые они давали достойные ответы. Поздравляю всех победителей, а тем, кто не прошел, не отчаиваться, дел хватит для всех. Работаем дальше», — сказал народный избранник.