Выборы старост еще 5 населенных пунктов прошли в Подольске

В городском округе Подольск прошли выборы старост. Они состоялись в деревнях Большое Толбино, Меньшово, Лучинское, Никулино и Пузиково.

Так, старостой деревни Большое Толбино стала Светлана Чернышова, многодетная мать, которая заботится о порядке и благоустройстве. Под ее руководством в деревне были отремонтированы ливневки, улучшено уличное освещение и заменено асфальтовое покрытие дороги.

Наталья Солоухина теперь возглавляет деревню Меньшово. Ее активное участие помогло реализовать важные проекты для сообщества, включая завершение газификации, асфальтирование улицы Цветочной и ремонт скважины.

В деревне Лучинское старостой стала Марина Матвеева. Благодаря ее усилиям в деревне ежегодно высаживаются деревья, заменяются лампы уличного освещения на энергосберегающие, проводятся ямочные ремонты дорог, а также подключен газ в рамках программы социальной газификации.

Константин Пронькин был вновь избран старостой Никулино. Он занимает эту должность с 2007 года и активно сотрудничает с местными властями, пользуется уважением среди жителей.

Галина Кузнецова, староста деревни Пузиково, также активно работает над улучшением жизни в своем населенном пункте. Она организовала строительство колодца с питьевой водой и уборку территории в сотрудничестве с администрацией округа.

Все избранные старосты обладают активной гражданской позицией и вносят значительный вклад в благоустройство своих деревень. С 2024 года срок полномочий старост в округе составит пять лет.

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