Выборы председателя «Движения первых» прошли в Балашихе

В Балашихе на итоговой конференции был избран председатель Совета регионального отделения «Движения первых». Им стала 14-летняя Диана Полежаева из Волоколамска, за которую проголосовали около 85% делегатов конференции.

Мероприятие прошло в ДК «Балашиха» и собрало представителей из различных муниципалитетов Подмосковья. В числе участников были заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима, первый заместитель министра информации и молодежной политики Ольга Гребенщикова и заместитель главы Балашихи Лилия Татевосян.

«Итоговая конференция — это очень знаковое, важное событие в жизни московских школьников. Регион сегодня является лидером по количеству детей, вовлеченных в социально важную деятельность, такую как созидание, творчество, семья и дружба», — отметила Лариса Сулима.

В Московской области функционирует более тысячи первичных отделений «Движения первых», расположенных в школах и колледжах всех 54 муниципалитетов региона. В этих отделениях насчитывается более 340 тысяч активистов. Балашихинское отделение «Движения первых» было основано летом 2023 года и возглавляется Ириной Фроловой, членом родительского комитета при министерстве образования Московской области. За полтора года работы в организации зарегистрировались около 20 тысяч школьников из 38 общеобразовательных учреждений Балашихи.

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