Выборы муниципальных депутатов пройдут в Воскресенске с 6 по 8 сентября

В городском округе Воскресенск состоятся выборы депутатов в Совет депутатов муниципалитета. Они продлятся С 6 по 8 октября.

Голосование будет организовано на 83 избирательных участках, расположенных в удобных для жителей местах, таких как образовательные учреждения (школы, гимназии, лицеи) и культурно-досуговые центры. Все участки будут работать с 8:00 до 20:00 в течение трех дней, чтобы обеспечить максимальную доступность для избирателей.

В этом году в избирательной гонке участвует 51 кандидат, представляющий различные политические партии и общественные организации. Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для избирателей. Для людей с ограниченными возможностями здоровья будут работать волонтеры, готовые оказать помощь в навигации по участку, получении бюллетеня и прохождении всех процедур голосования.

Кроме того, жители Воскресенска смогут воспользоваться возможностью дистанционного голосования, не выходя из дома. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги» и подать заявление на электронное голосование. Этот удобный и современный способ участия в выборах позволит проголосовать в любое время, что делает процесс доступным для всех.

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