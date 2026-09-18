Выборы депутатов в Госдуму и Мособлдуму начались в Солнечногорске

18 сентября на территории округа открылись 85 избирательных участков. Голосование на выборах депутатов Государственной думы и Московской областной Думы продлится до 20 сентября, участки работают с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Принять участие в голосовании жители могут очно на избирательных участках или с помощью дистанционного электронного голосования.

«Для жителей организована работа 86 участков, один из которых — временный, он будет развернут в стенах Солнечногорской больницы 20 сентября. На каждом из них созданы необходимые условия для комфортного и безопасного голосования. Общественный порядок обеспечивают сотрудники правоохранительных органов, а за прозрачностью и соблюдением избирательного законодательства следят наблюдатели», — отметил глава округа Константин Михальков.

Для граждан, которым сложно самостоятельно посетить участок, предусмотрено голосование на дому. Члены участковой избирательной комиссии приезжают к жителям с комплектами бюллетеней, авторучками и переносной опечатанной урной.

Жители, которые заранее зарегистрировались для участия в дистанционном электронном голосовании, могут сделать свой выбор с компьютера или мобильного устройства до 20:00 20 сентября. Для этого необходимо воспользоваться сайтом.

Узнать адрес своего избирательного участка можно на сайте.