Мособлизбирком провел выездные консультации для сотрудников ТИК Подмосковья

Сотрудники Мособлизбиркома провели консультации для членов ТИК, которые будут работать на Едином дне голосования в сентябре. Выезды в городские округа прошли в период с 24 июня по 18 июля.

Членам территориальных избирательных комиссий оказали методическую и правовую помощь. Вместе со специалистами Мособлизбиркома они проверили оформление информационных стендов и документацию, связанную с подготовкой к муниципальным выборам, еще раз обсудили соблюдение законодательства. Региональные эксперты дали рекомендации и помогли с разными вопросами.

В общей сложности представители Мособлизбиркома посетили 28 округов.

Жители Подмосковья смогут дистанционно проголосовать на выборах в советы депутатов городских округов, которые пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Прием заявок начался 22 июля на портале госуслуг.

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