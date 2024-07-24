Мособлизбирком провел выездные консультации для сотрудников ТИК Подмосковья

Фото: Мособлизбирком

Сотрудники Мособлизбиркома провели консультации для членов ТИК, которые будут работать на Едином дне голосования в сентябре. Выезды в городские округа прошли в период с 24 июня по 18 июля.

Членам территориальных избирательных комиссий оказали методическую и правовую помощь. Вместе со специалистами Мособлизбиркома они проверили оформление информационных стендов и документацию, связанную с подготовкой к муниципальным выборам, еще раз обсудили соблюдение законодательства. Региональные эксперты дали рекомендации и помогли с разными вопросами.

В общей сложности представители Мособлизбиркома посетили 28 округов.

Жители Подмосковья смогут дистанционно проголосовать на выборах в советы депутатов городских округов, которые пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Прием заявок начался 22 июля на портале госуслуг.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Более 1,5 тысячи операций провели в МОНИИАГ с помощью робота Da Vinci

Верная и мстительная. Чем прославилась княгиня Ольга и почему ее назвали святой

Не сложнее похода в магазин. Взрыв авто в Москве могли устроить непрофессионалы

Синдром психического расстройства Трампа. Что не так со Стивеном Кингом

«Может быть и 100 метров». Подрывник московского авто мог находиться поблизости

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте