Выборочную санитарную рубку проведут в Кривандинском лесничестве в Шатуре

В Кривандинском лесничестве Шатуры пройдет выборочная санитарная рубка на трех гектарах. Это позволит убрать поврежденные ураганом деревья и сохранить здоровые. Об этом рассказали в подмосковном Комлесхозе.
Санитарные работы помогут улучшить микроклимат, запустить естественное обновление и поддержать устойчивость экосистемы.
В лесничестве уже выставили соответствующие знаки. Сейчас проход и проезд на его участки запрещен. В ведомстве призвали отнестись к ограничениям с пониманием.
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