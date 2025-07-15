Выборочную санитарную рубку проведут в Кривандинском лесничестве в Шатуре

В Кривандинском лесничестве Шатуры пройдет выборочная санитарная рубка на трех гектарах. Это позволит убрать поврежденные ураганом деревья и сохранить здоровые. Об этом рассказали в подмосковном Комлесхозе.

Санитарные работы помогут улучшить микроклимат, запустить естественное обновление и поддержать устойчивость экосистемы.

В лесничестве уже выставили соответствующие знаки. Сейчас проход и проезд на его участки запрещен. В ведомстве призвали отнестись к ограничениям с пониманием.