Выборка пластика на подмосковных КПО выросла на треть за год

Комплекс по переработке отходов в Егорьевске улучшил свою работу в первом квартале 2025 года. Благодаря настройке оборудования и сотрудничеству с производителями упаковки, удалось увеличить количество отобранного вторсырья. Рост показателей зафиксировали по 16 из 44 видов перерабатываемых материалов.

Так, за год объем отобранной пластиковой тары вырос на треть — это стало возможным благодаря более точной работе оптических сепараторов. Также на 67% увеличилась выборка цветных пакетов из полиэтилена, а прозрачных — на 20%.

Одноразовую посуду из полипропилена стали собирать на 41% больше — ее активно закупают перерабатывающие заводы. Выборка упаковки из поликарбоната выросла на 53%, бытовой техники — на 27%, лома черных металлов — на 36%. Также на 18% увеличилось количество собранной стеклянной тары.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области сообщили, что всего за год предприятие перерабатывает около 1,2 миллиона тонн отходов из Москвы и Подмосковья. Все отобранное вторсырье отправляют на переработку на 135 российских заводов.