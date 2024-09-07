Выбор победителей конкурса на лучший подъезд стартовал в Реутове

Итоги конкурса на лучший подъезд скоро подведут в Реутове. Комиссия уже оценила работы нескольких участников и отметила претендентов на победу.

Конкурсная комиссия начала объезд подъездов, жители которых заявились на участие в конкурсе на приз главы города. Она посетила объекты в доме № 21 на Ашхабадской улице и доме № 3 на улице Войтовича.

«Видно, что люди здесь живут дружные и к участию в конкурсе подошли творчески. Стремимся к тому, чтобы в каждом доме складывались именно такие отношения. Конкурс позволяет нам выявлять позитивные примеры и распространять их на весь город», — сказал глава городского округа Реутов Филипп Науменко.

Отметим, что в этом году в Реутове отремонтируют 190 подъездов. На половине объектов работы уже завершили.

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