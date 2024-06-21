«Выбирают жители». Подмосковные проекты стали номинантами голосования «Достижения России»

Жители Подмосковья смогут поддержать проекты региона на федеральном голосовании

Фото: Валерия Исаева
Фото: Фото: Валерия Исаева

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области и министерство культуры и туризма региона представили проекты на форуме «Пространство будущего» в рамках выставки «Россия» на ВДНХ. Жители Подмосковья могут поддержать их, проголосовав на сайте Достижения.рф.

Речь идет о серии паблик-токов «Мы будущее. Сила смыслов» и туристическом кластере «Объединение Гжель». Всего к онлайн-голосованию представлено более 200 проектов.

Разработка МИСК «Мы будущее. Сила смыслов» — это площадка, где молодежь может встретиться с известными и интересными людьми. В рамках проекта проходят встречи с деятелями искусства, спортсменами, политиками и представителями других сфер.

Проект Минкультуры Московской области «Объединение Гжель» — единственный в России туристический кластер, включающий развитую инфраструктуру. Здесь создали современное музейное пространство, территорию для проведения образовательных программ, деловых мероприятий, а также ландшафтный парк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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