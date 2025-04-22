«Выбираем, каким будет наш регион завтра». Андрей Воробьев — о старте голосования по благоустройству

Андрей Воробьев: жители Подмосковья выбрали 222 территории для благоустройства

Фото: Медиасток.рф

Стартовало всероссийское голосование за объекты благоустройства. В рамках него участники смогут выбрать парки, скверы и дворы для обновления. В этом году в опросе участвуют 289 территорий из 54 округов Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона присоединиться к акции.

Пройти опрос смогут жители старше 14 лет.

Чтобы выбрать объект для обновления, необходимо:

Голосование продлится до 12 июня.

Воробьев отметил, что за четыре года жители определили 222 территории для благоустройства. Почти половину из них уже преобразили, оставшуюся часть отремонтируют в ближайшие годы.

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