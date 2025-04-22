Стартовало всероссийское голосование за объекты благоустройства. В рамках него участники смогут выбрать парки, скверы и дворы для обновления. В этом году в опросе участвуют 289 территорий из 54 округов Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона присоединиться к акции.