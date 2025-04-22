Стартовало всероссийское голосование за объекты благоустройства. В рамках него участники смогут выбрать парки, скверы и дворы для обновления. В этом году в опросе участвуют 289 территорий из 54 округов Подмосковья. Губернатор Московской области
Андрей Воробьев пригласил жителей региона присоединиться к акции.
Пройти опрос смогут жители старше 14 лет.
Чтобы выбрать объект для обновления, необходимо:
зайти на портал госуслуг; выбрать регион — Московская область. отдать голос за территорию, которую хотите преобразить.
Голосование продлится до 12 июня.
Воробьев отметил, что за четыре года жители определили 222 территории для благоустройства. Почти половину из них уже преобразили, оставшуюся часть отремонтируют в ближайшие годы.
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