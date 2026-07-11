Воробьев: участники из Подмосковья победили на Международной олимпиаде по физике

Трое выпускников Физтех-лицея имени П. Л. Капицы в Долгопрудном завоевали призовые места на Международной физической олимпиаде. Об этом заявил в своем телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Ребята из Подмосковья стали победителями 56-й Международной физической олимпиады — International Physics Olympiad 2026 (IPhO)!» — написал он.

Глава области поздравил с золотом молодых людей, которые достойно выступили на мероприятии в составе российской сборной. Олимпиада проходит в Колумбии с 5 по 12 июля, в ней участвуют команды из 91 страны мира.

Воробьев поблагодарил родителей и педагогов за то, что подмосковные олимпиадники получили высокий уровень подготовки и продемонстрировали свои знания.

«Ребята, вы — наша гордость!» — подчеркнул губернатор.

Он также призвал победителей не останавливаться на достигнутом, потому что впереди их ждет еще много вызовов и успехов.