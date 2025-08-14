Ввод нежилых объектов принес Подмосковью 21,5 млрд рублей инвестиций за июль

За июль в Подмосковье получили разрешение на ввод в эксплуатацию 142 нежилых объекта — логистические предприятия, проекты в сферах потребительского рынка и услуг, туризма и культуры. Инвестиции для их реализации составили 21,5 миллиарда рублей.

При этом для жителей было создано 2750 новых рабочих мест, уточнили в Главстройнадзоре Подмосковья.

На сегодняшний день на сопровождении Центра содействия строительству находится 6239 объектов. Их число увеличилось на 339 за июль.

Разрешение на стройку от центра уже получили 252. Согласно плану, объем вложений в них составит 34 миллиарда рублей.

В Главстройнадзоре региона напомнили, что застройщики могут запустить свой проект буквально за пять минут. Для этого существует удобный цифровой инструмент.

Необходимо подключиться к системе АИС ЦСС через «Госуслуги», заполнить форму и дать согласие на получение нужных услуг. На весь срок реализации бизнес получает менеджера и бесплатное сопровождение.