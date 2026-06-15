Подмосковная команда завоевала золото на Кубке России по регби-7

Женская команда «ВВА-Подмосковье» из Московской области заняла первое место на Кубке России по регби-7. Турнир прошел 13 и 14 июня на новом стадионе в Монино.

Подмосковные спортсменки не потерпели ни одного поражения на протяжении всего соревнования. В финале «ВВА-Подмосковье» одержала победу над московским ЦСКА со счетом 17:0, завоевав главный трофей.

Еще одна команда из клуба — «ВВА-Подмосковье-2» — заняла четвертое место.

В турнире участвовали шесть команд: ЦСКА (Москва), «ВВА-Подмосковье» (Московская область), «Кубань» (Краснодарский край), «ВВА-Подмосковье-2» (Московская область), МАР (Москва) и сборная любительских клубов Москвы.

Соревнования прошли на новой арене подмосковного клуба в Монино. Стадион открылся 25 апреля 2026 года. Он оснащен игровым полем с естественным газоном и системой подогрева, а четыре трибуны вмещают около 7,3 тысячи зрителей.

Кубок России по регби-7 среди женских команд — одно из ключевых соревнований в российском регби. Ежегодно в нем принимают участие сильнейшие коллективы страны. Турнир проводится в рамках государственной программы «Спорт России».