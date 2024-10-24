Вузы Китая и России приняли новую резолюцию на конгрессе культуры в Химках

Международный конгресс «Вузы культуры и искусств в международном гуманитарном сотрудничестве: диалог культур России и Китая» провели в Московском государственном институте культуры в Химках. Более 150 участников посетили культурные, научные и образовательные мероприятия.

«Российско-китайские отношения, в том числе в области культуры, развиваются очень активно. Сегодня, во время выступлений, каждый представил свою территорию, свои направления деятельности, а резолюция и наша совместная деятельность позволяют объединить это все в единый комплекс мероприятий по установлению дружбы и взаимопонимания», — рассказала ректор Московского государственного института культуры Екатерина Кудрина.

Главная цель конгресса — укрепление дружеских и профессиональных связей между Россией и Китаем в культурной сфере. Педагоги и представители стран обсудили гуманитарное сотрудничество. Результатом совместной работы стало принятие новой резолюции.

Студентами российского вуза в этом году стали 52 гражданина Китая. Всего 30% от общего числа абитуриентов пришлось на жителей соседней восточной страны. Обмен знаниями проходит в обе стороны. Наши педагоги и студенты также получают новые знания в Китае.

«Я надеюсь, что все больше и больше молодых людей будут интересоваться российско-китайским гуманитарным сотрудничеством, играть роль в двухстороннем сотрудничестве развития сферы культуры. Таким образом, они смогут лучше понять друг друга, другую историю, культуру, искусство и углубить наше сотрудничество во всех форматах взаимодействия», — отметил проректор Пекинского университета языка и культуры Чжан Баоцзюнь.

Отметим, что международный конгресс в Московском государственном институте культуры был включен в план мероприятий «перекрестных» годов культуры России и Китая 2024–2025, которые проводят по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина.

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