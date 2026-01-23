Вузы и колледжи Подмосковья создадут 24 тысячи бюджетных мест в 2026 году

День российского студенчества ежегодно отмечается 25 января. В преддверии праздника в Мособлдуме напомнили о бюджетных местах в вузах и колледжах в 2026 году. Всего образовательные учреждения примут на такой основе более 24 тысяч человек.

На базе подмосковных колледжей действут образовательные программы в рамках проекта «Профессионалитет». Благодаря сотрудничеству с предприятиями региона студенты могут получить предложения о трудоустройстве после завершения учебы.

«Это очень важно — стимулировать молодых людей, направлять, помогать, чтобы будущая работа действительно была в удовольствие и что немаловажно — приносила доход», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что ежегодно вузы и колледжи Подмосковья создают новые бюджетных места. В новом учебном году их будет более 24,5 тысячи.

Особые условия предусмотрены для детей участников СВО. Так, они могут поступить на программы среднего профессионального образования в первоочередном порядке и получать бесплатное горячее питание.

Другие категории студентов тоже получают поддержку. Это стипендии, льготы на проезд, возможность академического отпуска и отсрочка от армии.

«В этот день мы поздравляем наших молодых людей, получающих среднее профессиональное или высшее образование, которое в будущем приведет их в профессию. Сегодня у ребят невероятные возможности для того, чтобы найти себя», — сказал Брынцалов.