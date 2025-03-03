Вузы и колледжи Подмосковья наградили за развитие инклюзивного образования

В Подмосковье подвели итоги работы вузов и колледжей по инклюзивному образованию. Министр образования региона Ингрид Пильдес вручила награды учебным заведениям, которые активно помогают студентам с ОВЗ учиться и находить работу.

Сейчас 80% вузов и колледжей области приспособлены для обучения таких студентов. В них создали безбарьерную среду, разработали около 500 специальных программ и 400 онлайн-курсов. Особое внимание уделяют профориентации — ежегодно более 14 тысяч школьников с ОВЗ участвуют в профильных мероприятиях.

Московская область занимает ведущие позиции в инклюзивном образовании. Так, в 2024 году она стала первой в России в рейтинге профессиональных организаций, работающих в этом направлении. Также около тысячи человек от региона ежегодно участвуют в чемпионате «Абилимпикс» для специалистов с ограниченными возможностями здоровья.

На церемонии награждения участники подчеркнули, что важно и дальше развивать инклюзивное образование и создавать больше возможностей для студентов с ОВЗ.