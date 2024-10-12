Вуз в Коломне получил благодарственное письмо от воинской части в зоне СВО

Коломенский вуз получил благодарственное письмо из войсковой части, где служит студент-доброволец. Он обучался на педагога, но решил отправиться в зону СВО защищать родину.

Письмо пришло в Государственный социально-гуманитарный университет. Там студент-доброволец получал профессию преподавателя. Он решил взять академический отпуск, обучился на оператора дрона и отправился на фронт.

Командование части, где служит студент, поблагодарило ректора Жанну Леонову за воспитание образцового защитника.

«Алексей зарекомендовал себя как высококлассный специалист, мужественный и целеустремленный военнослужащий. Наш коллектив гордится его службой. Как истинный патриот гвардии младший сержант Алексей постоянно проявляет инициативу, мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни», — сказано в письме.

Военные отметили, что студент получил не только качественное образование, но и хорошую физическую подготовку, а также патриотические принципы.

«Вы можете гордиться своим студентом, его достижениями в военном деле», — добавили командиры.

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