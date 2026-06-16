Вторую половину моста через реку Осетрик в Зарайске отремонтируют в ноябре

Мост через реку Осетрик в Зарайске капитально отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сооружение протяженностью 54 метра связывает город с Луховицами. Работы планируют завершить к ноябрю.

Как рассказали в региональном Минтрансе, мост был построен в 1974 году. Ремонт проводят в два этапа с перекрытием половины сооружения и организацией реверсивного движения.

«В ходе второго этапа капитального ремонта моста через реку Осетрик мостовики заменили балки пролетного строения, устроили уширения ригелей, переходные плиты, межбалочные швы, консольные участки, а также универсальную мостовую конструкцию пролетного строения», — сказал глава министерства Марат Сибатулин.

Сейчас на площадке трудятся 25 человек.

Позже на мосту установят локальные очистные сооружения, обустроят полотно и подходы, отремонтируют опоры и конусы. Рабочее движение запустят к ноябрю.

Изменения почувствуют около 20 тысяч жителей. Проезд станет удобнее к Зарайскому Кремлю и другим достопримечательностям.