Вторую магистратуру открыли в социально‑спортивном институте в Подольске

Подольский социально‑спортивный институт расширяет возможности для углубленной подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта: здесь открылась вторая программа магистратуры. Она запущена по направлению подготовки 40.04.03 «Спорт».

Ранее, в марте этого года, институт уже открыл направление 49.04.02 «Адаптивная физическая культура». Выпускникам обеих программ будет присваиваться академическая степень «Магистр физкультурного образования».

Напомним, магистратура — это вторая, углубленная ступень высшего образования после бакалавриата. Ее продолжительность составляет полтора-два года. Программа не только готовит профильных специалистов, но и развивает аналитические способности, дает возможность заниматься научно‑исследовательской работой, открывает перспективы для управленческой или академической карьеры.