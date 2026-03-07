Вторую часть книги о бойцах СВО презентовали в Лобне

В преддверии Международного женского дня в Лобне состоялась презентация второй части сборника «Лица героев Лобни», посвященного участникам специальной военной операции. На праздничную встречу пришли не только сами бойцы, но и их жены, матери, а также родные тех, кто уже никогда не вернется домой.

Книга рассказывает о тех, кто сейчас защищает интересы страны, и о ребятах, оставшихся на полях сражений навечно. Первый сборник из 24 историй вышел в канун юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Второй, включающий еще 20 рассказов, презентовали в канун 8 Марта.

Среди тех, для кого строки книги стали особенно пронзительными, — Наталья Полякова, потерявшая сына в 2023 году. Она поделилась, что первую и вторую части сборника планирует передать в музей школы, где учился ее сын. По словам женщины, если ребята будут читать эти книги, они увидят пример того, какими должны быть люди: ничего не бояться, идти только вперед и стоять на своем. Эти качества, уверена она, обязательно пригодятся в будущем.

Автором 44 историй о жизни бойцов, призванных из Лобни, стала Мария Калачева, которая приложила огромные усилия для сохранения памяти о подвигах и мужестве военнослужащих. Работа над книгой потребовала от нее не только терпения и самоотдачи, но и колоссального эмоционального напряжения. По словам Марии, невозможно написать историю, если не переживать и не включаться в нее всей душой. Она призналась, что проникается каждой семьей и каждым бойцом, поэтому работа не останавливается. В планах автора — создание третьего и четвертого сборников, а в идеале — большой книги, которая расскажет обо всех, кто приближал Победу.

В презентации приняли участие глава городского округа Лобня Анна Кротова, депутаты и волонтеры, которые ежедневно поддерживают бойцов и их семьи: организуют гуманитарные рейсы, помогают в лечении и адаптации, проводят патриотические встречи. Анна Кротова назвала проект очень важным, подчеркнув, что в городе ждут, помнят и гордятся теми, кто отдал жизнь за Родину. Она отметила, что подрастающее поколение, открывая книгу, найдет своих героев и тоже будет испытывать гордость.

Книгу передадут родственникам военнослужащих, а также в дома культуры, досуговые центры и школьные библиотеки. Чтобы ребята знали и помнили: у каждого бойца, защищающего интересы Родины, есть имя, семья и своя история мужества.