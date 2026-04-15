Второй завод спортивного оборудования открыли в Солнечногорске

Компания «Кенгуру.Про» запустила второе производственное предприятие в индустриальном парке Есипово на территории городского округа Солнечногорск. Новый объект площадью около 3 тысяч квадратных метров позволит расширить выпуск продукции и освоить дополнительные направления.

На площадке планируется увеличение производства детских инновационных канатных спортивных комплексов, а также развитие новых видов деятельности, включая строительство падел-кортов и изготовление изделий из нержавеющей стали.

С начала 2026 года предприятие демонстрирует рост ключевых показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем выпуска продукции увеличился на 9,8% — с 40 134 до 44 060 единиц, а отгрузки выросли на 43,7% — с 8,7 до 12,5 миллиона

Положительная динамика наблюдается и по портфелю заказов: он увеличился на 6,7% и достиг 111 миллионов против 104 годом ранее, что обеспечивает стабильную загрузку производства на будущие периоды.

«Открытие второго завода в Солнечногорске — важный шаг на пути к этой цели, укрепляющий статус нашего муниципалитета как центра инноваций в производстве спортивного оборудования. Поздравляем коллектив предприятия и желаем новых достижений!», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

В рамках партнерства с проектом «Здоровое Отечество» и группой компаний «ИгроПро» до 2030 года в России планируется создание 100 современных спортивных кластеров, которые сформируют новые стандарты уличной спортивной инфраструктуры.