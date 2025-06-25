Второй велозаезд серии Gran Fondo пройдет в Дмитрове 29 июня

Второй велозаезд серии Gran Fondo Russia пройдет в Дмитрове 29 июня. Его проведут на территории парка «Волен». Для участников подготовят дистанции от 30 до 88 километров.

Участники пройдут классическую дистанцию 33 километра, а также для них подготовят два нестандартных маршрута по 45 и 88 километров. Заезд в Дмитрвое станет особенным — именно в этом месте 10 лет назад прошло первое мероприятие Gran Fondo в стране.

В этом году сезон открыли в Волоколамске, там на старт вышли свыше двух тысяч человек. Третье мероприятие пройдет в Серпухове 24 августа, а заключительное запланировано на 21 сентября в Рузе.

Gran Fondo — самая популярная в стране серия велосипедных заездов. Она объединяет профессионалов и спортсменов-любителей. Маршурыт пролегают по живописным местам недалеко от крупных городов.

В заезде могут поучаствовать мужчины и женщины старше 18 лет. Мероприятие проводят в рамках госпрограммы «Спорт России». Подать заявку на участие можно по ссылке.