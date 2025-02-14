Второй в Подмосковье центр 3D-технологий открыли в Химках

В инновационно-технологическом лицее городского округа Химки появился образовательный центр от Росатома. Он стал вторым во всем Подмосковье филиалом, где обучают аддитивным технологиям.

Аддитивные технологии — это уникальный способ изготовления 3D-деталей, при котором материал накладывают в несколько слоев. На изготовление одного объекта уходит от двух часов до нескольких дней. Технология помогает уменьшить издержки, ускорить и упростить процесс.

По словам директора бизнес-направления «Аддитивные технологии» Росатома Ильи Кавелашвили, этот метод обеспечивает легкость, надежность, прочность, скорость и экономическую эффективность, что даст конечному продукту большое преимущество.

Учебный центр, который открыли в Химках, объединяет в себе аддитивные технологии, образование и патриотическое воспитание детей.

«Это первая ступень подготовки кадров для работы в глобальной промышленности нашей страны, в сельском хозяйстве и в развитии новых технологий», — сказала руководитель Муниципального казенного учреждения «Малый бизнес Химки» Ольга Феляева.

Отметим, что в прошлом году в Красногорске начал работать первый центр аддитивных технологий общего доступа. Его воспитанники готовы проводить познавательные занятия для детей в Химках.