Форум «Управдом» во второй раз прошел в администрации Мытищ

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Муниципальный форум «Управдом» с участием жителей и представителей администрации прошел в Мытищах. Обсудили проблемы благоустройства и содержания многоквартирных домов.

На встрече присутствовали председатели многоквартирных домов и профильные специалисты администрации городского округа Мытищи. Побеседовали о капитальном ремонте, обустройстве площадок для мусора и взаимодействии с региональным оператором.

Такие форумы по постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева проводят в округах ежеквартально с 2015 года. Также в этом году организуют конкурсы главы округа Мытищи «Лучший Совет дома» и «Лучший двор».

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