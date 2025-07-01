Второй тур первенства по настольному теннису прошел в Истре

В муниципальном округе Истра второй тур открытого летнего первенства по настольному теннису объединил 17 команд. Соревнования провели в спортивном зале школы № 2 микрорайона Восточный.
В этот раз состязания по настольному теннису собрали участников в парном разряде. Победу в упорной борьбе одержал дуэт из Дедовска — Владимир Хрусталев и Николай Милов. Эта команда стала самой возрастной среди участников. В финале они встретились с опытными соперниками из Павловской Слободы — Сергеем Зверевым и Станиславом Лысенко, но в итоге одержали победу со счетом 3:2, завоевав золотые медали турнира. Бронзу также забрали представители Дедовска — Анатолий Осипов и Вадим Петров.
Настольный теннис в Истре продолжает набирать популярность: участие в турнирах принимают как начинающие, так и опытные спортсмены. Следующий, третий тур соревнований, пройдет уже 13 июля.
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