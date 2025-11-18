Второй тур муниципального конкурса «Воспитатель года» начался в Щелкове

Муниципальный этап ежегодного конкурса «Воспитатель года» стартовал на базе учебно-методического центра в городском округе. В этом году участие в соревновании принимают 11 педагогов дошкольного образования.

Муниципальный этап состоит из трех туров. Первый проходил в заочном формате. В конкурсе визитная карточка «Я — педагог» участники рассказывали о себе и своих достижениях в видеоролике. Лучшие педагоги прошли во второй, уже очный тур.

Председатель комитета по образованию администрации Щелкова Елена Бушнева отметила, что на конкурсе выступают те воспитатели, которые не побоялись заявить о себе, проявить свою уникальность, креативность в профессии, поделиться опытом.

Участники, набравшие наибольшее количество баллов по результатам первого и второго туров конкурса, попадут в финал, где будут бороться за право представить городской округ на региональном уровне. Третий тур состоится 24 ноября, а его итоги будут подведены в декабре.