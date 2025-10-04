Второй тур Кубка России по волейболу прошел в Серпухове

Во Дворце спорта «Надежда» в Серпухове прошел II тур Кубка России по волейболу. Соревнования посвятили памяти заслуженного мастера спорта Константина Ревы.

В течение трех дней четыре мужские команды из ХМАО-Югры, Новокуйбышевска, Нового Уренгоя и Москвы сражались за главный приз. Наблюдали за игрой болельщики из Серпухова, Пущина, Протвина и других близлежащих городов Подмосковья.

Для Серпухова проведение турнира — важный шаг в развитии волейбола. На протяжении года на базе спортивной школы «Зубренок» работает экспериментальная волейбольная площадка, созданная в рамках сотрудничества с клубом «ФАКЕЛ ЯМАЛ» из Нового Уренгоя. В проекте принимают участие спортсмены 2015–2016 годов рождения. Они тренируются под руководством опытных тренеров. Перед началом турнира игроки подарили воспитанникам новую форму.

Организаторы отметили, что наличие развитой спортивной инфраструктуры в Серпухове и соответствие всероссийским стандартам позволит проводить мероприятия высокого уровня и популязировать спорт в Подмосковье.