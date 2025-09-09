Второй тур Кубка Победы по волейболу пройдет в Одинцове с 12 по 14 сентября

В Одинцове с 12 по 14 сентября пройдет второй тур Кубка Победы по волейболу среди женских клубов. На эти даты запланированы игры группы «Б».

В Министерстве физической культуры и спорта Московской области отметили, что за выход на следующий этап будут бороться команды «Заречье — Одинцово», «Динамо — Ак Барс» (Казань), «Динамо — Метар» (Челябинск) и «Уралочка — НТМК» (Свердловская область).

Казанские и челябинские спортсменки выйдут на площадку 12 сентября. В этот же день «Заречье — Одинцово» встретится с представительницами Свердловской области. Подмосковный клуб 13 сентября проведет игру с «Динамо — Метар», а «Уралочка — НТМК» сыграет против «Динамо — Ак Барс».

Завершающий день турнира подарит болельщикам матч между двумя уральскими коллективами, после чего «Заречье — Одинцово» выйдет на площадку против казанской команды.

Турнир стартовал в начале сентября: встречи группы «А» прошли в Калининграде с 2 по 4 сентября. В первом круге Кубка Победы команда «Заречье — Одинцово» одержала три победы, что позволило ей возглавить таблицу.

Соревнования второго тура пройдут в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе на улице Маршала Жукова. Вход для зрителей будет свободным.

Кубок Победы по волейболу проводят в рамках государственной программы «Спорт России».