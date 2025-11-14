Второй тур чемпионата по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» прошел в Воскресенске

Во Дворце культуры «Цементник» 13 ноября прошел второй этап Чемпионата по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?». Семь команд школьников и команда сопровождающих вновь пытались найти правильные ответы на сложные вопросы.

По итогам второго этапа третье место заняла команда «Последний сезон в соло» , набрав семь баллов, а первое место, как и на I этапе, снова разделили две команды: «Алюминиевые огурцы» и «Топинамбур» получив по девять баллов.

«Третий этап Чемпионата состоится 11 декабря. Радует, что школьники округа принимают активное участие в играх. Мы благодарим наших волонтеров за помощь в проведении игры, а руководство Дворца культуры «Цементник» за предоставленное помещение», – подчеркнули в молодежном центре «Олимпиец» городского округа Воскресенск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.