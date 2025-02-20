Второй том «Книги памяти» презентовали в Домодедове

В преддверии празднования 80-летия Победы в округе прошла презентация второго тома «Книги памяти». В нем увековечены имена более 15 тысяч домодедовцев, чья судьба была неразрывно связана с событиями Великой Отечественной войны.

В книгу «Домодедовцы в Великой Победе» вошли имена тех, кто сражался на фронтах, трудился в тылу, ковал победу на заводах и фабриках, приближал этот день своим самоотверженным трудом и героизмом.

«Каждый из них совершил подвиг во имя Родины и всех нас, а потому наша обязанность — сохранить память об этих Героях в веках. Низкий поклон и благодарность от имени домодедовцев всем тем, кто принял участие в создании Книги», — сообщила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

«Книга Памяти» будет передана во все библиотеки округа, а также в музеи, чтобы каждый житель имел возможность прикоснуться к истории и узнать о подвигах своих земляков.