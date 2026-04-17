Второй субботник весеннего сезона прошел в Одинцовском округе

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов принял участие в масштабном субботнике, который прошел в Лазутинском парке. Уборка стала второй по счету в рамках месячника чистоты и порядка.

Сотрудники парка и местной администрации, спортсмены, а также жители привели в порядок участок леса вдоль лыжероллерной трассы.

«Убрали мусор, сломанные ветки и упавшие деревья. На площадке работал измельчитель веток — полученную мульчу используем для отсыпки тропинок в парке. Спасибо всем, кто присоединился и помог сделать наш округ чище, уютнее и красивее!» — поделился Андрей Иванов.

Уборка в этот день проходила не только на Лазутинке, но и на других точках округа — всего из было 38. Присоединились к субботнику более 1200 человек, для каждого из которых администрация муниципалитета подготовила инвентарь. Кроме того, на локациях работала полевая кухня с горячей кашей и чаем.

Напомним, что следующая масштабная уборка пройдет в Одинцове в субботу, 25 апреля.