Второй старт серии Gran Fondo собрал 2 тысячи велосипедистов в Волоколамске

В Волоколамском муниципальном округе 7 июня прошел второй старт нового сезона серии велозаездов Gran Fondo Russia. По данным пресс-службы Министерства физической культуры и спорта Московской области, в мероприятии приняли участие около двух тысяч любителей велоспорта.

Участникам были предложены классические дистанции: 30, 60 и 100 километров. Заезды прошли на трассе легендарного автодрома Moscow Raceway, который уже не первый год принимает один из стартов серии в Московской области. Также состоялись детские заезды для самых маленьких велолюбителей.

Первый велозаезд серии Gran Fondo Gravel Race прошел 31 мая в Парке Малевича в Одинцовском городском округе. Мероприятие собрало более 350 участников разного возраста и уровня подготовки.

Всего в новом сезоне в Московской области запланированы пять стартов серии. После Волоколамска заезды Gran Fondo Russia примут Можайск (деревня Бородино, 14 июня), Серпухов (23 августа) и Руза (20 сентября).

По итогам всех этапов сезона среди участников заездов в формате «гонка» на дистанциях 100 и 60 километров в категориях «Абсолют мужчины» и «Абсолют женщины» будет разыгран главный трофей серии — Кубок Gran Fondo Московской области.

Подробнее о маршрутах, правилах участия и регистрации можно узнать на официальном сайте [Gran Fondo Russia.