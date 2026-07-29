Второй спортивный фестиваль «Звездное лето в Подмосковье» пройдет в Ногинске

Второй спортивный фестиваль серии «Звездное лето в Подмосковье» состоится 2 августа на пляже «Черноголовский пруд» в Ногинске. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Фестиваль вновь соберет любителей активного отдыха и известных спортсменов. Гостей ждут бодрящая разминка, подвижные игры, открытые тренировки по разным видам спорта, развлечения для всей семьи и розыгрыш ценных призов. В течение всего мероприятия будет работать спортивное колесо фортуны, где каждый сможет испытать удачу.

В числе звездных участников фестиваля — титулованные спортсмены: олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, пятикратная чемпионка Европы по регби-7 Дарья Норицина, чемпион мира по пляжному футболу и двукратный чемпион России Борис Никоноров, победитель шоу «Титаны», учитель физической культуры из Коломны Николай Бобылев, главный тренер волейбольного клуба «Заречье-Одинцово», чемпионка Европы по пляжному волейболу Наталья Урядова и многократная чемпионка России по пляжному волейболу Анастасия Барсук.

Кульминацией фестиваля станет волейбольный матч в формате 5×5 между командой звезд и сборной жителей и гостей Ногинска. Игра пройдет по динамичной схеме: сеты будут длиться до семи очков, после чего состав участников изменится, давая каждому желающему почувствовать себя в роли соперника звезд.

Первый фестиваль сезона прошел 19 июля на озере Сенеж в Солнечногорске. Проект реализуется в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Место проведения: Московская область, город Ногинск, пляж «Черноголовский пруд».

Дата проведения: 2 августа 2026 года.

Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в Telegram, VK и МАХ.