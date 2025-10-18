Второй сезон Школьной лиги начался в Подольске

В Универсальном спортивном центре «Юность» состоялось открытие Подольской школьной лиги. В рамках мероприятия также прошел матч по футзалу.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов обратился к юным спортсменам с напутственной речью.

«С этого года у нас больше направлений. Дети смогут себя проявить не только в спорте, но и в творчестве, в интеллектуальных боях. Хочу всем пожелать в этом сезоне получить большое количество положительных эмоций», — сказал руководитель муниципалитета.

С добрыми словами к ребятам обратился и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов. Он отметил, что Подольск — это самый спортивный регион Московской области.

«Хочу пожелать удачи, успехов. Я знаю, здесь будущие чемпионы не только в спорте, но и в других направлениях», — произнес Вячеслав Фетисов.

Как рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Кокурин, Единая школьная лига активно набирает обороты в Подмосковье.

«Если мы в первый сезон начинали всего лишь с одного муниципалитета, то в это году в проекте участвуют 40 округов, порядка 600 школ», — отметил он.

Спортивный праздник украсили выступления танцевальных коллективов. Подольск удостоили кубка за первое место в лиге по итогам прошлого сезона. Амбассадоры проекта вручили победителям премии губернатора Московской области. Среди награжденных — учитель физкультуры школы «Бородино» Александр Маричев. В учебном заведении он преподает уже четыре года. Признался, что новость о победе была неожиданной, но приятной.

«В прошлом году у нас была лига, мы со своей командой баскетбольной 3×3 заняли первое место. Представляли городской округ Подольск на региональных соревнованиях. На зональном этапе заняли первое место и в областных соревнованиях. Подтвердили, что мы лучшие», — рассказал Александр Маричев.