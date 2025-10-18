Второй сезон Школьной лиги начался в Подольске
В Универсальном спортивном центре «Юность» состоялось открытие Подольской школьной лиги. В рамках мероприятия также прошел матч по футзалу.
Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов обратился к юным спортсменам с напутственной речью.
«С этого года у нас больше направлений. Дети смогут себя проявить не только в спорте, но и в творчестве, в интеллектуальных боях. Хочу всем пожелать в этом сезоне получить большое количество положительных эмоций», — сказал руководитель муниципалитета.
С добрыми словами к ребятам обратился и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов. Он отметил, что Подольск — это самый спортивный регион Московской области.
«Хочу пожелать удачи, успехов. Я знаю, здесь будущие чемпионы не только в спорте, но и в других направлениях», — произнес Вячеслав Фетисов.
Как рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Кокурин, Единая школьная лига активно набирает обороты в Подмосковье.
«Если мы в первый сезон начинали всего лишь с одного муниципалитета, то в это году в проекте участвуют 40 округов, порядка 600 школ», — отметил он.
Спортивный праздник украсили выступления танцевальных коллективов. Подольск удостоили кубка за первое место в лиге по итогам прошлого сезона. Амбассадоры проекта вручили победителям премии губернатора Московской области. Среди награжденных — учитель физкультуры школы «Бородино» Александр Маричев. В учебном заведении он преподает уже четыре года. Признался, что новость о победе была неожиданной, но приятной.
«В прошлом году у нас была лига, мы со своей командой баскетбольной 3×3 заняли первое место. Представляли городской округ Подольск на региональных соревнованиях. На зональном этапе заняли первое место и в областных соревнованиях. Подтвердили, что мы лучшие», — рассказал Александр Маричев.
После официальной части прошел матч по футзалу. За победу сразились четыре учреждения. Учитель физкультуры школы № 11 Владислав Дерунов подчеркнул, что настрой у команды боевой.
«Мы проводили тренировки в школе, иногда ученики выходили куда-то во двор, собирались, также тренировались уже без меня, по своей инициативе», - поделился педагог.
Отметим, что всего за звание лучших в Школьной лиге будут бороться более трех тысяч учащихся. В этом сезоне перед ребятам стоят новые достижения, победы и результаты.