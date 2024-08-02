Второй сезон конкурса «Вклад в будущее» стартовал в Серпухове

Образовательные учреждения Серпухова посоревнуются в окружном конкурсе «Вклад в будущее». Победители получат из бюджета гранты на развитие.

Учреждения округа могут поучаствовать в трех номинациях в зависимости от количества учащихся. В каждой из них будет три победителя и три призера.

Финалисты получат гранты на развитие, которые смогут направить на три категории: IT-кластер, спортивно-оздоровительный кластер и кластер дополнительного образования и науки.

Голосование запустят в начале сентября. Сделать выбор смогут все совершеннолетние жители Серпухова.

Отметим, что конкурс проходит в округе уже во второй раз. В 2023 в голосовании поучаствовали более 37 тысяч жителей.

Принимать заявки от образовательных учреждений начнут 5 августа. Подробная информация есть на официальном сайте Комитета по образованию.

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