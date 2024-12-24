Второй сезон интеллектуальной игры «Квизы Чеховки» завершился в Истре

Эта интеллектуальная игра проходит в округе второй раз, так же, как и в 2023 году организовали ее в библиотеке имени А. П. Чехова. Суть квиза в том, что компании округа не только проводят весело время и узнают что-то новое, но и проходят так называемый «тимбилдинг». В каждом туре — разные тематические вопросы: история прошлого и современности, а также классическая и художественная литература, темы про культуру, искусство, краеведение, спорт, IT-технологии, киноиндустрию, семейные традиции, географию, космос и многое другое.

Перед финалом состоялись три игры, в которых команды смогли набрать баллы. Интрига сохранялась до самого конца, но с большим отрывом победила команда группы компаний «Изолятор». Второе место заняла команда «СкрепКа» (педагоги детского сада по системе Монтессори), третье место досталось команде «Панацея» (Истринская клиническая больница), а четвертое место заняла команда «Fitness One». Все команды получили подарки: пригласительные на выставки, футболки, кружки и флешки.

Третий сезон игры начнется в феврале.