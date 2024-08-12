Акция по сбору гумпомощи для бойцов СВО прошла в Зарайске

Тематическая площадка «Зарайск — фронту» работала в эти выходные. Участники акции писали письма на передовую, учились плести маскировочные сети и собирали гумпомощь для бойцов СВО.

Жители Зарайска могли написать добрые пожелания и нарисовать открытку участникам СВО, получить навыки плетения маскировочных сетей, изготовления сухого армейского душа и оберегов. Также прошел сбор средств для закупки гумпомощи, мастер-класс по сборке и разборке автомата и выставка Серебряно-Прудского центра волонтеров. Посетителей угощали кашей на полевой кухне.

Участие в работе площадки приняли глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко, заместитель главы Раиса Гулькина, председатель совета депутатов Елена Белкина, ветеран специальной военной операции и руководитель Комитета семей воинов Отечества Михаил Минаев, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Волкова и волонтер Нина Саломатина. Они поблагодарили жителей за помощь бойцам на передовой и вручили награды волонтерам округа.

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