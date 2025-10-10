Второй поток проекта по подготовке управленцев для школ начался в Подмосковье

Открытие второго потока проекта «Капитаны образования» прошло 10 октября. Мероприятие собрало талантливых и амбициозных педагогов и руководителей сферы образования, а также участников прошлого сезона.

В церемонии приняли участие представители Минобразования Московской области, а также ведущие эксперты — опытные педагогики и наставники.

«„Капитаны образования“ — это не просто программа обучения, а стартовая площадка для карьерного роста. Это реальный шанс повлиять на качество образования в регионе. Мы создаем сообщество лидеров, готовых меняться и вести за собой других», — отметили организаторы.

Старт второго потока дал возможность продолжать формировать резерв управленцев для региональных школ. Экспертная комиссия уже отсмотрела визитки конкурсантов — 55 претендентов получили возможность на участие.

Теперь их ждет насыщенная программа, состоящая из теории, управленческих стажировок, мастер-классов, тренингов и деловых игр. Каждого педагога будет сопровождать наставник на протяжении всего проекта. Это позволит обеспечить всестороннюю подготовку и развитие недостающих компетенций.

Главная задача участников — разработать проект для усовершенствования образовательного процесса, внедрить в него инновации, тем самым замотивировав учеников.

Финал конкурса запланирован на май 2026 года. После его завершения поддержка педагогов не прекратится. Они так же смогут общаться с коллегами и участвовать в профессиональных конференциях для обмена опытом.